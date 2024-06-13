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- 16.5cm 三つ ドラゴンボ ール スーパーサイヤ人 フィギア アナザーカラー
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商品詳細
ひとつで3500円です。３つセットで8600円です。116.5cm三つ ドラゴンボールスーパーサイヤ人フィギアアナザーカラー2アメリカにて一年前に購入した、高品質なドラゴンボールのスーパーサイヤ人孫悟空フィギアをご提供いたします。このフィギアは非常に人気があり、コレクターズアイテムとしてもおすすめです。3サイズ:約16.5cmカラー:アナザーカラー状態:新品同様（写真と同じものです）価格:購入した値段13500円一度アメリカで購入し、大切に保管しておりました。写真と同じ商品をお届けいたしますので、商品に関してのご不明点や違う場合のご返品も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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16.5cm 三つ ドラゴンボ ール スーパーサイヤ人 フィギア アナザーカラー-
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16.5cm 三つ ドラゴンボ ール スーパーサイヤ人 フィギア アナザーカラー-
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