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Ｈ６２８　掛軸　大徳寺　福本積應　『桃花千歳春』　共箱　『真作』　肉筆　雛画賛
商品番号 P18495093878
商品名

Ｈ６２８　掛軸　大徳寺　福本積應　『桃花千歳春』　共箱　『真作』　肉筆　雛画賛
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　172cm×31cm本紙　約　91cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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