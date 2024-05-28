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金工師　木村清五郎作　さび色　釻と弦のみ
商品番号 A78791444620
商品名

金工師　木村清五郎作　さび色　釻と弦のみ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。未使用、保管品です。鎖無しで出品させて頂きます。釻直径約13㎝弦縦19㎝　横21㎝茶道具　釜釻二点で40,000円程のお品です。
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