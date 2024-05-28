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- 金工師 木村清五郎作 さび色 釻と弦のみ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。未使用、保管品です。鎖無しで出品させて頂きます。釻直径約13㎝弦縦19㎝ 横21㎝茶道具 釜釻二点で40,000円程のお品です。
http://narcologia.ru/goods/stair780000.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis469444.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle809366.html
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