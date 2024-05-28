絵画の種類···水墨画 谷 文晁 紙本水墨画 模写形式···掛け軸・掛軸 掛軸一幅 軸先時代特製加工木主題···風景・海景 水墨 山景に松之図主な画材···その他 水墨画 この作品は谷文晁の作として、平成20年1月27日購入 状態 表具 作品も時代経年経過有り オレ、ヤケ 色褪せ サイズ 表具 190cmX57.5cm本紙 117cmX46５cm箱 73.5cm8.0cm8.0cm100サイズゆうパックで発送いたします



谷 文晁 紙本水墨画 【 山景に松之図 】 掛軸一幅 軸先時代軸 472 模写 ...



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【模写】大軸掛軸 巨匠谷文晁 作『青緑山水図』日本画 絹本 肉筆 掛け軸 骨董品



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