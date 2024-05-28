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谷　文晁　　紙本水墨画　【　山景に松之図　】　掛軸一幅　軸先時代軸　472 模写
商品番号 E23895340293
商品名

谷　文晁　　紙本水墨画　【　山景に松之図　】　掛軸一幅　軸先時代軸　472 模写
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 36,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　谷　文晁　　　紙本水墨画　　　模写形式···掛け軸・掛軸　　　　　　掛軸一幅　　軸先時代特製加工木主題···風景・海景　　　　　　　水墨　山景に松之図主な画材···その他　　　　　　　水墨画　　　　　この作品は谷文晁の作として、平成20年1月27日購入　　　　　状態　　　表具　作品も時代経年経過有り　オレ、ヤケ　色褪せ　　　　　サイズ　　表具　　190cmX57.5cm本紙　　117cmX46５cm箱　　　73.5cm8.0cm8.0cm100サイズゆうパックで発送いたします
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谷 文晁 紙本水墨画 【 山景に松之図 】 掛軸一幅 軸先時代軸 472 模写 ...

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Kogire-kai 96th Tender Auction Catalog 1 by KOGIRE-KAI - Issuu

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