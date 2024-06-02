断捨離値下げ☆【未開封】B’z LIVE2008 GRORY DAYSタオル

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断捨離値下げをおこなっています(´-`)(2023.8.31)一度も開封せずに保管していました。変色などもありません。大規模断捨離をおこなっているため手放すことにしました☆断捨離を加速したいので、お値引きなどお気軽にコメントください(´-`)他にもB’z関連グッズを出品していますのでご覧下さい。#ちいbz■商品詳細B’zLIVEGYM2008GRORYDAYSステージタオル■状態未開封未使用です。綺麗に保管していたので状態は良いです。■購入について・即購入歓迎です。・ペット・喫煙者はおりませんのでタバコの臭いや毛の付着などありません。■梱包水濡れ防止の梱包をおこないます。ヤマト運輸から発送します(追跡番号あり)■発送・ご購入後、24時間以内に発送します。・18時位までにご購入いただければ当日発送もしています。(家のすぐ近くにコンビニ・ヤマト運輸・郵便局・ポストがあります)■お得にご購入するには☆・500円以上の商品2点以上ご購入→10%値引きいたします。(上限500円)・その他2点以上ご購入の場合は少しばかりですがお値引きいたします。※必ずご購入前にコメントでご連絡ください。お値引して専用とさせていただきます。人気グループ···B'z