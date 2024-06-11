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三浦竹軒 造 青華磁 魚耳 高砂 花入 高さ約25.5cm
商品番号 N88982771396
商品名

三浦竹軒 造 青華磁 魚耳 高砂 花入 高さ約25.5cm
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅約11.5cm高さ約25.5cm魚の耳に小さなホツがあります。(8枚目画像)京焼三代三浦竹泉染付青花花器花瓶花生茶道具古美術骨董アンティーク
http://narcologia.ru/goods/symmetric649045.html
http://narcologia.ru/goods/browse152391.html
http://narcologia.ru/goods/stair230000.html
品多く 造 三浦竹軒 青華磁 高さ約25.5cm 花入 高砂 魚耳 陶芸 ...
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