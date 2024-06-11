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- 三浦竹軒 造 青華磁 魚耳 高砂 花入 高さ約25.5cm
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商品詳細
幅約11.5cm高さ約25.5cm魚の耳に小さなホツがあります。(8枚目画像)京焼三代三浦竹泉染付青花花器花瓶花生茶道具古美術骨董アンティーク
http://narcologia.ru/goods/symmetric649045.html
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