JR東海×ラブライブ！サンシャイン!!　Aqours飯！　第2弾　フルコンプ

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商品詳細
JR東海×ラブライブ！サンシャイン!!Aqours飯!! 第2弾シークレットあり フルコンプコースター即購入OKです！中のコースターを確認後、袋を入れ替えたのみで目立ったキズ、汚れはありませんが、店員さんに手渡しでいただいたため初期キズ等気にたなる方・神経質の方はお控えください。※猫を飼っております。商品は猫が入らない部屋に保管しておりますが、アレルギーや気になさる方はご遠慮ください。※喫煙者はおりません。※発送までには、1～2日お時間をいただいております。迅速丁寧な対応を心がけております。よろしくお願いいたします。LoveLive!ラブライブ!サンシャイン!!ラブライブサンシャインAqoursアクア高海千歌 桜内梨子松浦果南黒澤ダイヤ 渡辺曜 津島善子 国木田花丸 小原鞠莉黒澤ルビィチカリコカナンダイヤヨシコハナマルマリルビィ沼津
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