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商品詳細
◯愛媛特産砥部焼窯元障山丸形壺花器作家名森元作＊サイズ直径約26cm高さ約19.5cm口径約8.5cm昭和のヴィンテージ品です。砥部焼には珍しい黄土色と茶色の斑目の焼き柄です。重厚でずっしりと重たく存在感のあるお品です。実家で焼き物を収集しており余りにも多くなりすぎたので整理しております。主に置物として飾っていました。割れ欠けはございません。3～6枚目が実際の色に近いです。撮影環境により明るさ色合いが異なって見える場合がございます。共箱はございませんので緩衝材で包んで段ボール箱で送ります。ご理解の上でご購入お願いします。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/stage947897.html
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砥部焼 障山窯 森元作 壺 花器
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