MULTI STOMP MS-60B for Bass

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ZOOMMULTISTOMPMS-60BforBassVer.2.0ご覧頂きありがとうございます。動作確認済み。全国送料無料即購入OKです。付属品／元箱、取説のみ※電池、ACアダプタ等は付属しません。77.5W×130.3D×58.5Hmm、350gボードに組み込んでの使用で使用時間もわずかでしたので美品レベルと感じます。感じ方は個人差が大きいため細かなことが気になる神経質な方は念の為ご遠慮下さい。値下げ不可取り置き、専用はお断りしております。※価格交渉は致しません。商品到着後「思っていたより状態が悪かった」などのご購入後のお問い合わせ、新品やショップレベルの対応はできかねます。中古楽器としてのご理解の上で、ご検討ください。返品、返金対応は出来かねますのでご了承下さい。#ZOOM#MULTISTOMPMS_60BforBass種類···エフェクター・プロセッサー