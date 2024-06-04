楽二代　常慶　白天目　茶碗　箱付き　茶道具　骨董品　古玩

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楽二代 常慶 白天目 茶碗 箱付き【状態】高台にカケが有ります（画像でご確認ください）その他に ニュウ カケ 有りませんでした。古い木箱付きです。【サイズ】φ１４８ｍｍ ｈ５３ｍｍ230810 Ｍ Ｄ１３ 楽二代 常慶 白天目 茶碗 箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。