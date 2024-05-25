ネクスエッジスタイル デジモン オメガモン アルファモン

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通販サイトで予約購入した物です。収納ケースに入れて暗所で保管していました。部屋に飾ったりはしていません。付属品は全て揃っていると思いますが、念の為写真をご確認下さい。フィギュアに目立った傷や汚れは確認できませんでしたが、経年劣化による細かい傷などがあるかもしれません。説明書には若干シワが生じています。素人管理ですので、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。※外箱やブリスターは付属しておりません。※バラ売り不可でお願い致します。※手数料・送料込みの価格設定ですので、値下げ交渉はご遠慮下さい。#デジモン#ネクスエッジスタイル#NXEDGESTYLE