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ネクスエッジスタイル デジモン オメガモン アルファモン
商品番号 I78892380809
商品名

ネクスエッジスタイル デジモン オメガモン アルファモン
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通販サイトで予約購入した物です。収納ケースに入れて暗所で保管していました。部屋に飾ったりはしていません。付属品は全て揃っていると思いますが、念の為写真をご確認下さい。フィギュアに目立った傷や汚れは確認できませんでしたが、経年劣化による細かい傷などがあるかもしれません。説明書には若干シワが生じています。素人管理ですので、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。※外箱やブリスターは付属しておりません。※バラ売り不可でお願い致します。※手数料・送料込みの価格設定ですので、値下げ交渉はご遠慮下さい。#デジモン#ネクスエッジスタイル#NXEDGESTYLE
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