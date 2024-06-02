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お値下げしました、5枚組　古伊万里　染付　花文　なます
商品番号 V53874257823
商品名

お値下げしました、5枚組　古伊万里　染付　花文　なます
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5枚組　古伊万里　染付花文　なますです。大きさは高さ約4cm×約14cmです。（多少誤差あり）状態は底に少しホツがあり、縁に少しニュウがあります。使いやすいサイズだと思います。古いものですので、ご理解のある方のみ　ご検討宜しくお願い致します。#骨董　#古美術#美術#アンティーク　#和食器#古伊万里　#染付#なます#antique#imari
http://narcologia.ru/goods/choice230685.html
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