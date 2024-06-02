お値下げしました、5枚組　古伊万里　染付　花文　なます

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5枚組 古伊万里 染付花文 なますです。大きさは高さ約4cm×約14cmです。（多少誤差あり）状態は底に少しホツがあり、縁に少しニュウがあります。使いやすいサイズだと思います。古いものですので、ご理解のある方のみ ご検討宜しくお願い致します。#骨董 #古美術#美術#アンティーク #和食器#古伊万里 #染付#なます#antique#imari