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Cメロディサックス用マウスピース ラバー USA製 です。Cメロサックスを手放すことにしましたのでMPも手放すことにしました。Cメロ用MPは、なかなか手に入らないため、２年前ネットで購入したものです。1か月程度使用後保管していました。傷は、リガチャーのスレ程度で目立つ傷はありません。その他は写真でご判断ください。ボア部内径（ネック部内径）は、ノギス計測で15.7㎜です。新品ではありませんのでその旨ご理解のある方のご購入をお願い致します。＃マウスピース＃Cメロ