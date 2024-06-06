RISEA コンデンサーマイク

RISEAUSBマイクコンデンサーマイク 単一指向性マイクスタンド、アームセット新品未使用ですスタンドなどのアタッチメントが付属していますので、このセットで様々な形態にて利用できます【スポンジとポップブロッカー採用】発音時の吐息などの雑音を低減するために、スポンジとポップブロッカーを採用しています。スポンジはマイクにすっぽりはめるタイプなので、マイク自体を汚れから守り、マイクの向きを様々な方向に変えても外れることがありません。【単一指向性】カーディオイド型集音の単一指向性タイプで、正面を中心として約130°の範囲の音を集音します。発言者の声を集中して拾うので周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。【応用範囲が広い】宅録、YouTube、ニコニコ生放送などの配信プラットフォームでのゲーム実況、ライブ配信におすすめします。【便利なアームスタンド】アーム式なので、マイクの位置は自由に調整できて、高さと角度も自分のお好みの位置に調整もできます。また、折り畳むことができますので、使用しない時は収納できて、外出する場合でも、携帯しやすいし、とても便利です。【高級感のあるメタリック製の筐体】質感の高い堅牢なダイカストメタリックを使用して、適度な重量感と確かな質感があります。(ダイカスト製法とは、金型に溶融した金属を圧入することにより、高い寸法精度の鋳物を生産する鋳造方式です。)#マイク#コンデンサーマイク#YouTube#USBマイク



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