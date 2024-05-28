10代大樋長左衛門年朗（陶冶斎）共箱　文化勲章受章者



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 smcint.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com



10代大樋長左衛門年朗（陶冶斎）共箱（二重箱）文化勲章受章者-



飴釉茶碗 大樋年郎 作 ※大樋年朗・十代大樋長左衛門・大樋釉茶碗



十代大樋長左衛門 大樋年郎 大樋焼 飴色茶碗-



楽焼 十代大樋長左衛門 大樋年郎-



真作保証 文化勲章 大樋年朗 茶碗 共箱 飴釉 大樋焼 十代大樋長左衛門 ...



十代大樋長左衛門(年郎)作 飴釉ふくべ皿五客 共箱あり-



大樋茶碗 １０代大樋長左衛門 年郎 飴楽茶碗 株式会社 すいぎょく園

れおにゃん様専用でございます。福島慶道『掬水月在手弄花香満衣』御軸含む。飴釉がとても美しく、また釉薬の変化により見る角度によって様々な表情がありなんとも言えない温かみのある名碗です。楽焼特有の手捻りと箆で削ったフォルムは、お茶を頂くときすっぽりと手に収まり心地よくお茶を頂くことが出来ます。削りだされた高台の脇に『年』印が捺されています。共箱は蓋表に『茶碗』、箱脇に『大樋年朗』として印が捺してあります。胴径12.3㎝ 口径(内径)10.8㎝ 高さ7.8㎝ 高台径5㎝キズ、直しございません。美術家名鑑評価額580万円▢10代大樋長左衛門【陶冶斎】（おおひちょうざえもん とうやさい）昭和２年(1927)～本名大樋年朗。石川県。9代大樋長左衛門長男として生まれる。昭和24年(1949)、東京藝術大学工芸科卒業。日本陶磁協会賞、北国文化賞、日展文部大臣賞、日本芸術賞を受賞後、62年、10代大樋長左衛門を襲名。平成2年(1990)に大樋美術館を開館し開館し、大樋歴代の作品を公開展示する。13年伊勢神宮美術館献納依頼（茶器一双・花器）奉納。14年、石川県立美術館主催「大樋長左衛門の世界展」を開催。15年、第1回茶道文化振興賞、16年、文化功労者顕彰、23年、文化勲章を受章。28年、長男・年雄の11代継承に伴い、大樋陶冶斎を襲名。日展理事・審査員等を務め現在特別顧問、日本現代工芸美術家協会理事長、石川県美術文化協会理事長、金沢大学教授、金沢学院大学副学長などを歴任、現在、日本芸術院会員、石川県名誉県民、ロチェスター工科大学名誉博士、台湾台南藝術大學名誉博士。【参考文献】茶道具の名工作家名鑑 淡交社美術家名鑑 美術倶楽部#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶道具#茶碗#飴釉#陶芸#茶器#大樋#長左衛門#年朗#陶冶斎#楽焼#箆目#千利休#表千家#裏千家#武者小路千家#炭斗#茶道#濃茶#薄茶#古美術#茶室#茶会#茶道#茶の湯#美#アート