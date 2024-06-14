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mx61 YAMAHA
商品番号 F19824170118
商品名

mx61 YAMAHA
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 23,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボードずっと家に置いており、使うこともないので出品します！当方シンセサイザーの知識など無いので、難しい質問にはお答えできません、、またアダプターがないので動作確認もできておりませんが、使用回数かそこまで多くないので大丈夫だとは思います…本体のみの出品です。付属品はありません。説明内容を確認、ご納得の上ご購入して下さい。返品はご容赦ください。梱包は元々入っていた箱で送ります。#YAMAHA#シンセサイザー#mx61
http://narcologia.ru/goods/recommended394890.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture533741.html
http://narcologia.ru/goods/providence860094.html
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