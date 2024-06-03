藤井風　Tシャツ　XL

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藤井風さんのTシャツです！XLサイズでダボっと着れてお気に入りでした(^^)何度か着用しておりますが、目立った傷や汚れはありません☺︎即購入⭕️です！他の商品とおまとめ買いでお値引きさせていただきますのでそちらも是非ご検討ください(^^)#藤井風