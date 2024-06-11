マーベルレジェンド アンジェラ スポーン ハズブロ 6インチ フィギュア ...

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商品詳細
マーベルレジェンドシリーズのアンジェラになります。サイズは6インチから7インチの中間位のサイズ感です。写真二枚目の写真は7インチサイズのスポーンとの比較になります。お送りするものは写真一枚目の物が全てになります。宜しくお願い致します。マーベルレジェンドマクファーレントイズスポーンアンジェラハズブロトイビズ6インチフィギュア
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