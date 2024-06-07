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CF77 輪島塗 木製漆器 流水紅葉蒔絵 黒塗椀 三客 金蒔絵 色蒔絵 /茶懐石
商品番号 A95806043217
商品名

CF77 輪島塗 木製漆器 流水紅葉蒔絵 黒塗椀 三客 金蒔絵 色蒔絵 /茶懐石
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗木製漆器流水紅葉蒔絵黒塗椀三客金蒔絵色蒔絵」輪島が誇る堅牢な下地と塗りの黒塗椀に、あでやかな流水紅葉が施された素敵なお椀でございます。【寸法】直径約12.7cm全高約8.3cm椀高約5.8cm椀深さ約4cm一客の重量約125g前後※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、小キズ、ヨゴレ、椀一客縁の漆カケ等の使用感がございます。(画像9，10参照)目立つヤケヒビガタツキ等はありません。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#流水#紅葉#高蒔絵#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#19k204a3k403
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