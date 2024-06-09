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スカバイ プロモ ピカチュウ PSA10
商品番号 T44505319898
商品名

スカバイ プロモ ピカチュウ PSA10
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定スカバイプロモPSA10です。自分でPSA鑑定に出したものなので、ワンオーナー、正規品です。勿論、PSAケースに入ったままの状態でお送りします。(さらにケースに傷がつかないようOPP袋にはいっています。)PSA10でも、僅かなキズなどある場合がございます。そのため、PSA10の状態で満足していただける方のみご購入下さい。専用はトラブルになったこともあり、現在は対応しておりません。また、交渉中でも、購入して下さった方を優先いたします。ご了承くださいませ。
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