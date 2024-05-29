白鳥映雪 「富士山」 肉筆日本画 扇面

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商品詳細
白鳥映雪先生の希少な風景画です。■サイズ／画寸 高さ：約26cm幅：約23.5cm額寸 高さ：約44.5cm幅：約41.5cm奥行き：約3cm■状態／経年や使用による汚れやスレなどはある場合がございます。骨董品、アンティークなため掃除などしておりません。ご了承ください。中古品とご理解の上ご購入お願い致します
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