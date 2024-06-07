E935 / SENNHESER (ゼンハイザー)

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商品詳細
種類···マイクe935ボーカル用ダイナミックマイクスペック■ダイナミックマイク■単一指向性■周波数特性：40Hz-18kHz■感度：2.8mV/Pa=?51dB(0dB=1V/Pa)=?71dB(0dB=1V/ubar)■出力インピーダンス：350Ω■出力コネクタ：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：47mm、151mm・355g■付属品：マイクポーチ、マイクホルダー（MZQ800）新しいマイクを購入のため出品します。多少の傷はありますがマイクに凹みはなく性能もとても良いです。マイクのカバー、取り付け器具は未使用です。
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