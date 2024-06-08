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細密瓢箪徳利酒飲 河童像 高岡銅器「大公望」蝋型鋳銅 大森孝志作 共箱 略歴付き
商品番号 E55524414381
商品名

細密瓢箪徳利酒飲 河童像 高岡銅器「大公望」蝋型鋳銅 大森孝志作 共箱 略歴付き
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆必ずプロフィールをお読み下さい☆トラブル防止の為、上記内容古物をご理解ご了承の上で検討購入して下さい❗️※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※・時代細密瓢箪徳利酒飲河童像高岡銅器「大公望」蝋型鋳銅大森孝志作共箱略歴木台座付きサイズ(河童最大幅約)高さ14.5㎝横幅11㎝奥行7.5㎝重量1079㌘状態美品内（経年劣化）画像参照ブロンズ神仏水神妖怪守り神コレクション置物インテリアオブジェ等として如何でしょうか送料込みギリギリの値段で出品してますので極端な値引き等のコメントはお控え下さい。＊神経質な方はご遠慮願います❗️振込みの場合、予定日をお知せ下さい❗️離島の方は送料購入者様負担
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