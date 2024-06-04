TOMBO/トンボ アコーディオン Musette ミュゼットJ-80C

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TOMBO トンボ・アコーディオン - 通販 - pinehotel.info

TOMBO/トンボアコーディオンMusetteミュゼットタイプ34鍵盤80ベースJ-80CJ80C音出しOKハードケース付き【コンディション】簡単に音出しはしました。すべての鍵盤から音出ました。他のボタン等は操作方法などがわかられないため未チェックです。詳細のチャックは行ってませんのでご了承ください。写真の様に錆がある個所などはございます。ベルト等劣化が見られますが使用はできるかと思います。当方の商品は他モールでも販売している場合があります。十分気をつけて在庫管理を行っておりますが、万が一ご注文後の品切れの際には何卒ご容赦下さい。※ご心配な方は、事前にお問い合わせより在庫確認をお願い致します。仕事をしながらですのでリアルタイムでの在庫状況の把握が難しいので原則事前の確認が必要となり、これを怠った場合は商品が提供できない可能性があります。マイルールを設定して申し訳無いですが、ご納得頂いた方のみお取引をお願いします。許して頂けない方その事に対して厳しい評価をつける方は最初から取引をご遠慮お願いします。●中古品に関しまして、商品チェックは行っておりますが、記載以外に細かい汚れ、ダメージ等がある場合がございます。特に中古品は見る方によって状態の価値観が異なります。以上の事を踏まえてお取引お願いします。#Choco楽器様々な楽器、音響機器など多数出品しております。よろしければご覧ください。305VVBIF58VV415