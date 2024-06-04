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ポケモンカードゲーム　ラバープレイマット　フルサイズ　公式商品　デスク　マルチ
商品番号 L60818790048
商品名

ポケモンカードゲーム　ラバープレイマット　フルサイズ　公式商品　デスク　マルチ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　公式商品ラバープレイマットフルサイズです。未開封新品です。宜しくお願いします。サイズ・重量（梱包時）約63.9×4.4×4.4（うち、ヘッダー部分3cm込み）:cm　約403g（商品展開時）約58×60:cm　約403g素材本体：ポリエステル／天然ゴム
http://narcologia.ru/goods/freezer369198.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate558277.html
http://narcologia.ru/goods/update690195.html
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