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菜種油煙墨　常磐　鈴鹿墨
商品番号 V36137386705
商品名

菜種油煙墨　常磐　鈴鹿墨
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...墨　重さ約49g　昭和39年製造　購入当時の定価21000円　長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただき、ご活用いただける方におゆずりできれば幸いです。
http://narcologia.ru/goods/perpetual175246.html
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