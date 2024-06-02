菜種油煙墨　常磐　鈴鹿墨

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商品詳細
書道・習字用品...墨 重さ約49g 昭和39年製造 購入当時の定価21000円 長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただき、ご活用いただける方におゆずりできれば幸いです。
http://narcologia.ru/goods/perpetual175246.html
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