STABILO スタビロ 水彩色鉛筆 カーブオテロ 60色セット

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STABILOスタビロ水彩色鉛筆カーブオテロ60色セット紙パッケージドイツ製スタビロのパステル色鉛筆は色合いがとてもきれいです。今は廃盤の紙パッケージですので、長期保管による劣化がございます。レアなお品だと思います。紙ケースにマジックで名前が書いてあるため隠しています。何度か使用しましたがほとんど削っておりません。良いパステル色鉛筆なのでどなたか使って頂けると嬉しいです(^-^)使った感想として、パステル特有のカリカリした軽い描き心地ですが、紙の上では色合いが鮮やかで、さすがカーブオテロ！という感じです。【パステル色鉛筆】 ふんわりやさしい色なのに鮮やかな発色【特長】伸ばしたりボカシたり水筆を使って多彩な表現ができます【60色】日本では珍しいカラー多数あり水彩パステル色鉛筆/スタビロの代表的な色鉛筆 絵具の種類···水彩色鉛筆絵具の種類···パステル色鉛筆