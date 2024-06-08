抹茶茶碗 ' 色絵　流水　紅葉' 京焼　茶道具

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♢秋茶碗 新作♢京焼の新品未使用品のお茶碗です。 ※ソールドのものもオーダー可能なものもありますのでお気軽にコメントお問い合わせくださいませ。 こちらの茶碗は「五山に口きり」された茶碗で、茶碗としても格が上のものとなります。〜五山に口きりとは〜 口の部分が並々とした形で表現されているのは、京都の五山を表現しています。 京焼と京都をかけてこの様に口きりがされています。作家名→伊......詳しい作家名はプロフィール欄に記載しています。ご質問がありましたらお気軽にお問い合わくださいませ。紙箱に入れて発送致します。(紙箱の状態は、私の出品一覧ページにサンプルで上げてますのでそちらをご確認くださいませ。)○その他季節のお茶碗出品してます→#hana_1111※こちらはメルカリでしか販売してない商品です。こちらはメ ル カ リ です※ ※画像無断転載禁止 ※Imagereproductionprohibited------------------※おまとめ割引できます2点おまとめ購入の場合→500円お値引き3点おまとめ購入の場合→コメントにてご連絡ください。------------------抹茶茶碗茶碗茶道茶道具カフェオレボール京焼陶器伝統工芸品手描き紅葉秋茶碗