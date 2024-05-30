YAMAHA PSR-E360DW

※購入前にプロフィール欄のご確認よろしくお願い致します。☆YAMAHAPSR-E360（箱・取扱説明書・ソングブック・譜面たて）２０２２年に購入したものの、使う機会にあまり恵まれませんでした。室内保管による細かい埃等ございますが、破損もなく美品です。誰かがキーボードに触れるきっかけになればと思い、出品致します。６１弦でキーボード配列・オート伴奏機能に一目ぼれして購入しました。デザイン・音質ともにとても気に入っていました。ちょっとした弾き語りや、鍵盤に触れるきっかけ作りとしては最適です。単三電池で問題なく駆動します。本体・説明書・ソングブック・箱での出品です中古品であることをご理解いただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願い致します。すり替え防止の為、返品・キャンセルはお断りさせていただきます。YAMAHAPSR-E360DWヤマハ#ヤマハ#YAMAHAPSR_E360DWアクセサリー...譜面台アクセサリー...undefined



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