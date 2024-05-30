2022 BTS exhibition proof in Seoul ユンギ

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商品詳細
2022BTSEXHIBITION:ProofinSEOUL限定フォトカード ラキドロ トレカSUGAシュガユンギ日本には無い、韓国限定のランダムトレカです。釜山コンのあと、ソウルに戻り、exhibitionproofに行って入手しました。釜山コンで入手した新聞を置いてますが、こちらは売りません。普通のトレカより少し厚く、硬めの素材でできています。すぐ大事にしまっておりましたが、exhibitionproof入場後、機械から出てくるものですので、細かいことを気にされる方はご遠慮ください。即購入可能です。防弾少年団방탄소년단btssugayoongiBTSPROOFエキシビションラキドロHYBEINSIGHTハイブインサイト シュガユンギ ソウルエキシビションランダムカード ユンギPROOFEXHIBITIONランダムトレカSUGA人気グループ···BTS
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