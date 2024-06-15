ハローキティ キティお家 赤いやねのホテル 当時物 サンリオ ...

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ハローキティ - Wikipedia



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ハローキティキティちゃん赤いやねのホテルサンリオ当時物未使用当時物のお品物ですキティちゃんがパパとママの３人で赤い屋根のホテルへ旅行するセットですホテルは2階だて、階段あり、車あり、あと支配人らしきソフビもいます中身に関しては、全て未使用の状態です箱ですが、凹み、傷み、折れ、少し日焼け、汚れなどあります商品の状態ですが、箱は傷みが多いですが、中のお品物については新品未使用の為、状態については新品、未使用にしました。ご納得頂ける方にご購入をお願い致しますMAIDINJAPAN日本製です段ボールに入れてメルカリ便で発送致します#ハローキティ#キティ#シルバニア#赤い屋根ねおうち#サンリオ#ソフビ#タカラ昭和