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メザスタ GS１弾 スーパースターフルコンプ10枚セット
商品番号 G92720715066
商品名

メザスタ GS１弾 スーパースターフルコンプ10枚セット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,587 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンメザスタGS1弾　スーパースタータグフルコンプリート10枚セット+2200円で超激レアな未使用品のゴージャスリザードンをお付けできますので、購入前にお問い合わせください。【バラ売り不可】素人保管の未使用品です。初期傷や擦り傷はある可能性あります。その他細かい事が気になる方のご購入はご遠慮ください。スーパースタータグ（星6）フルコンプリート発送代込み価格・安心の匿名配送です。【注意点】ご購入後のキャンセル、返品、クレーム等は受付けかねます。上記ご理解ご了承の上、ご購入ください。即購入OK#メザスタ#ポケモン#スーパースター#ミライドン#コライドン#リザードン#ホウオウ#ルギア#ゼクロム#レシラム#マスカーニャ#ラウドボーン#ウェーニバル#フルコンプ#ゴージャススター#安心匿名発送ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···メザスタ8日ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···メザスタ
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