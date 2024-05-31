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備前焼 ぐい呑 木箱入
商品番号 G31769308870
商品名

備前焼 ぐい呑 木箱入
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 10,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。サイズ口径7cm高さ6cm木箱、宇金布、陶歴付きです。未使用、経年保管品です。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。799
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