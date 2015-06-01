地縛少年花子くん 大阪限定 コラボカフェ コースター 6枚セット ...

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商品詳細
暗所にて保管していました。即購入可能地縛少年花子くんのゴーストホテルカフェのコースター6枚セットです。目立った傷や汚れはありませんが、気づいていないスレなどあるかもしれません。神経質な方はご購入お控えください花子くん源光ミツバ八尋寧々
http://narcologia.ru/goods/peroration418115.html
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