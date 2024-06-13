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- 宮川香雲 瀬戸釉肩衝茶入 仕覆 共箱／茶道具陶磁器濃茶入,京都京焼,略歴付き
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商品詳細
◆送料込み◆値下げ交渉はお受けできません値下げしました●サイズ（cm）高さ9.1 口径3.1 胴径6.5 ●季節 通年 ●作品・箱 仕服付き 日野間道略歴付き#茶道具 #茶入 ＃濃茶入種類...茶道具
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