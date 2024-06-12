非売品　TEENAGE FANCLUB Bandwagonesque ポスター

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商品詳細
昔、イギリスに、行った友人に購入してきてもらい、飾ってなく閉まっておいたかなり、綺麗で激レアな、当時の、CreationRecords内で、配られたり貼られていた、プロモ ポスターです激レアなので、高額でしたかなり入手困難と思われます寸法サイズ↓24インチx12インチ言わずとも、大名盤ですね、イギリスからのオルタナの返答とも呼ばれたアルバムカートコバーンやoasisの、ノエル、リアムも大ファンでしたオリジナル1991CREATIONRECORDS額縁はなく、丸めた状態で発送します一生物のポスターですUKUSオルタナ 、ギターロック ファンどうぞ購入後、NC.NRでお願いしますCreationRecordsオルタナTEENAGEFANCLUBポスターギターロックUKロックシューゲイザーブリットポップギターポップカートコバーンnirvanaoasisスピッツ
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http://narcologia.ru/goods/Addict760418.html
http://narcologia.ru/goods/browse677491.html
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