中国 朱泥急須 銘有 紫砂 高肉花細工 茶器 煎茶道具 M

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紫砂の高肉花細工の朱泥急須です。銘有寸法胴径7.5cm高さ4.9cm(蓋含めず)古い品ですので、変色擦れ小傷があります。古い品にご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。