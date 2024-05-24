藤井風　きらりTシャツ　Mサイズ

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1回だけ短時間着用し、ホームクリーニング後しまってありました。美品ですが、自宅保管品のため、神経質な方はご購入お控えください。小さく折り畳んでの発送となりますので、ご了承ください。藤井風きらりTシャツMサイズ