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- 【新品未開封】はたらくピクミンコレクション BOX ニンテンドー PIKMIN
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商品詳細
新品未開封の商品になります。新品ではありますが、素人保管のため状態に神経質な方はご購入をお控えください。全7種×各1個入り●商品パッケージサイズ（cm）単品：（約）9.3×9.3×5●材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂●原産国中国その他に出品している商品を合わせてご購入の際はお値引きさせて頂きますので、お気軽にコメントを頂ければ幸いです。その他の出品はコチラからご覧くださいませ。#Kuro5sのプレイルーム
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