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CASIO カシオ PT-10 ミニピアノ
商品番号 H97812914201
商品名

CASIO カシオ PT-10 ミニピアノ
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,628 円
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商品詳細

種類···電子ピアノ実働、クリーニング済です！年代物で今では大変希少なものとなっております。よろしくお願いします。
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