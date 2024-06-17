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【シュリンク付】シンジュ団スペシャルセット
商品番号 X61145635412
商品名

【シュリンク付】シンジュ団スペシャルセット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターで購入後、暗所で保管しています。シュリンク付未開封品です。神経質な方のご購入はご遠慮ください。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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