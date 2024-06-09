カーヌーン　アラビアン　楽器　ハードケース

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商品詳細
アラビアン楽器カーヌーン長い面の長さ98cm短い面の長さ41cm斜めの面の長さ77cm弦は切れていないです一ヶ所板がういている部分があります(写真7枚目)が、使用には問題ないです弦にも当たっていませんわれ、かけなく、良い状態だと思います付属品付 写真でご確認下さい
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http://narcologia.ru/goods/capitation413108.html
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