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総銀ピンクゴールド ウッドストーンリガチャー テナーサックス用
商品番号 M80419898199
商品名

総銀ピンクゴールド ウッドストーンリガチャー テナーサックス用
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーサックス(セルマーラバー製マウスピース用)のリWoodStoneリガチャーです。定価　49,500円(税込)美しい総銀製ピンクゴールドプレートになります。一部メッキ剥がれがございますので写真で確認してください。音色への影響は感じません。材質にこだわられており、尚且つハンドメイドで丁寧に造られているため、少々値は張りますが、そのサウンドは素晴らしいです。総銀製ですので抵抗感は若干増しますが、その分サウンドは申し分ありません。質問等ございましたら、お気軽にどうぞ。種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ
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