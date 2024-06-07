兎田ぺこら 誕生日記念2021 セット 正規品 Usada Pekora

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booth購入の正規品です。〈商品説明〉記念グッズの全部セットです。〈セット内容〉・憂姫はぐれ先生描き下ろし抱き枕カバー (サイズ：約W50×160cm 素材：ポリエステル2WAY)・「ドンちゃん」モチーフアイマスク (サイズ：アイマスク部分約W20×10cm 素材：ソフトボア)★特典：憂姫はぐれ先生描き下ろし「兎田ぺこら」箔押し複製サイン入りポストカード未開封、ペット無し非喫煙袋に汚れなどがある場合がございますがご了承ください。写真をご確認の上ご購入ください。hololive