ESP 5弦ベース　フルオーダー　サンダーバード

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商品詳細
金銭的に出品せざるを得ない状況の為、今回なくなく出品させて頂きます。ESPさんで80万円でオーダーしたベースです。使用はライブ1回、主に自宅での使用でした傷や汚れ等、動作も問題ありません。オーダー商品の為、是非気に入って頂ける方にお譲りさせて頂きたいです。2021年11月からの5年保証の保証書、ソフトケース付きです。宜しくお願いしますBODYSwampAshNECKMapleGRIPSHAPEThinUFINGERBOARDMapleSCALE889mmNUTBressFRETJescarFW55090SSTUNERHIPSHOTUltraliteBRIDGEGOTOH404SJ-5PICKUPS（NECK）SeymourDuncanSJ5n-67/70（Bridge）SeymourDuncanSJ5b-67/70CONTROLSMasterVolumePUBalancer3BANDEQESPcinnamon
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