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- 鑑賞石 天然石 置物 唐木台付 4点まとめて C 6138
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商品詳細
素材...石大きさ （ライター横台付）高さ約7.5㎝ 幅約5.7㎝×約16.5㎝ 台付重さ約399g石のみの重さ約356ｇ4点石のみの合計の重さ約1432ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln574502.html
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