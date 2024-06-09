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値下げ！【表面美品】メガヤミラミ＆バンギラスGX ポケモンカード
商品番号 M15734534763
商品名

値下げ！【表面美品】メガヤミラミ＆バンギラスGX ポケモンカード
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,440 円
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商品詳細

9月22日　値下げしました！9600円→8600円！◎目立つキズや汚れ、極端な反れもなく綺麗な状態です。◎写真を多く掲載するよう心がけておりますので拡大などしてじっくりご覧ください。◎フィルムに入れ保管しております★ご購入いただいたあとは迅速に対応いたしますのでよろしくお願いいたします。△写真で矢印で示した箇所に白かけがあります！個人の主観で価値が大きく変わるので細かく気にされる方は実物が見れる店舗での購入がオススメです。配送中に絶対に折れることがないようにダンボールで挟み防水対策も行います。高額商品のため何かあった時に備え梱包の様子は動画撮影します。返品はレターパックなどの追跡あり、速達でお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture509241.html
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http://narcologia.ru/goods/perforce318365.html
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