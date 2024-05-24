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彫刻家　北村西望謹作　銅鍍金　聖観世音菩薩像　仏像　置物　共箱　M　R5699
商品番号 S39549760861
商品名

彫刻家　北村西望謹作　銅鍍金　聖観世音菩薩像　仏像　置物　共箱　M　R5699
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 16,272 円
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商品詳細

大きさ　（仏像のみ）高さ約２６．５cm　幅約１１．５cm×約７．５cm　重さ約２０８２g（台）高さ約２cm　幅約１７．５cm×約１２．２cm全体的に錆びています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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彫刻家　北村西望謹作　銅鍍金　聖観世音菩薩像　仏像　置物　共箱　M　R5699
彫刻家 北村西望謹作 銅鍍金 聖観世音菩薩像 仏像 置物 共箱 M R5699 ...

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北村西望謹作 銅塗金 聖観世音菩薩像 仏像 87/1000 M R5500-

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北村西望謹作 銅塗金 聖観世音菩薩像 仏像 87/1000 M R5500 | labiela.com

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北村西望謹作 銅塗金 聖観世音菩薩像 仏像 87/1000 M R5500-

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日展彫塑家 片山義郎 陶磁器製 聖観世音菩薩像 共箱 C 4684B-

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