ラブライブ 虹ヶ咲 鍋ぞう ポストカード コンプリートセット ...

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13人のコンプリートセットです。貰ってからすぐにopp袋に入れて保管していましたが、初期傷などある場合がございます。完璧品を求める方や、神経質な方はご遠慮下さい。パッと見気になる点ですが、しずくの右下の角が若干潰れて白くなっています。写真2枚目他に状態等気になる方はコメントお願い致します。即購入可バラ売り不可鍋ぞうポストカードイラストカード購入特典