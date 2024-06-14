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ラブライブ 虹ヶ咲 鍋ぞう ポストカード コンプリートセット
商品番号 I86473495021
商品名

ラブライブ 虹ヶ咲 鍋ぞう ポストカード コンプリートセット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

13人のコンプリートセットです。貰ってからすぐにopp袋に入れて保管していましたが、初期傷などある場合がございます。完璧品を求める方や、神経質な方はご遠慮下さい。パッと見気になる点ですが、しずくの右下の角が若干潰れて白くなっています。写真2枚目他に状態等気になる方はコメントお願い致します。即購入可バラ売り不可鍋ぞうポストカードイラストカード購入特典
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