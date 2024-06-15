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僧　月僊筆　　絹本　淡彩水墨　【人物画　賛　】　掛軸一幅　　軸先骨　505
商品番号 Y31673471188
商品名

僧　月僊筆　　絹本　淡彩水墨　【人物画　賛　】　掛軸一幅　　軸先骨　505
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 37,265 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　　　僧　月僊　　絹本掛軸人物画賛　　　　　　　　1741年~1809年江戸中期　浄土宗の僧　名古屋生　　　　　　　　味噌商の家に生まれ、7歳で仏門に入る。　　　　　　　　1774年伊勢山田にある、寂照寺の住職となる。　　　　　　　　後に絵画を売って蓄えた財を寺の再興に努める　　　　　　　　また　貧民救済にも、尽力したといわれている　　　　　　　　仏画　花鳥画　人物画　山水画と多岐に亘り　　　　　　　　優れた才能の持ち主であった。形式···掛け軸・掛軸　　　　　絹本掛軸一幅　　　軸先は骨主題···人物・肖像　　　　　　淡彩水墨　　人物画　　【唐人】主な画材···その他　　　　　　水墨画　　　　　　　　この作品は平成20年6月16日24600円で取得　　　　　　　　状態　　表具　　経年経過　色褪せ有り　　　　　　　　　　　　絹本　　経年経過による、時代やけ　　　　　　　　サイズ　表具　　112cmX52cm絹本　　33cmX37.5cm箱　　　60.5cm7.5cm7.8cm80サイズゆうパックで発送
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate554648.html
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僧　月僊筆　　絹本　淡彩水墨　【人物画　賛　】　掛軸一幅　　軸先骨　505
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